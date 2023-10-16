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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد عرض فيلم علم الفلسطيني علي نتفلكيس

علم
علم

كشف منصة نتفلكيس العالمية عن مرعد عرض الفيلم الفلسطيني  “ علم ” ، والذي يناقش في احداثه عدد من القصايا المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني . 

فيلم علم الفلسطيني من المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر القادم علي منصة نتفلكيس ، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية .  

فيلم "علَم"، عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت مدته 109 دقيقة، وهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية.

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الفيلم من إخراج فراس خوري، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

فيلم عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري، سيرين خاص، صالح بكري، محمد كراكي، أحمد زغموري ومحمد عبد الرحمن. تصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.

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في فيلم عَلَم يقدم محمود بكري دور تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.

فيلم عل م منصة نتفلكيس الفيلم الفلسطيني “ علم ” المهرجانات الدولية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فراس خوري

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