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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما تيجي نشوف الحلقة 6 .. نبيل عيسي تحت المراقبة

ما تيجي نشوف
ما تيجي نشوف

اذيعت الحلقة السادسة من حكاية ما تيجي نشوف ، والتي تعد ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للراحل مصطفي محمود . 

وشهدت الحلقة السادسة من حكاية ما تيجي نشوف العديد من الاحداث ومنها ارسال فيديو لطارق صبري من قبل الشخص المجهول حتي يشك في زوجته ضمن احداث العمل هنا شيحة ، كما قام اسلام جمال بالذهاب الي زوجته داخل احداث العمل ليصالحها ، الا انها شاهدها تمزح مع زميلها مما اثار الشك والغيرة في نفسه . 

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تفاصيل ومواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية ماتيجي نشوف

وانتهت الحلقة بذهاب نبيل عيسي الي قسم الشرطة للابلاغ عن الشخص المجهول الذي يقوم بتهديده الا انه تلقي منه مكالمة اكد له ان يقوم بمراقبته . 

تمكنت حكاية ماتيجي نشوف ، والتي تعد واحدة من حكايات مسلسل ٥٥ مشكلة حب ، والمأخوذ عن روايه للكاتب مصطفي محمود تحمل نفس الاسم ، من الدخول الي قائمة الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it . 
 

واحتلت حكاية ما تيجي نشوف المركز الثاني من اصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر . 

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يشارك في حكاية ما تيجي نشوف عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.


وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

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