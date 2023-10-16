صوت وصورة ينافس على صدارة الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل صوت وصورة من المنافسة على صدارة قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it.

واحتل مسلسل صوت وصورة المركز الثاني من أصل 10 مراكز الأعلى مشاهدة في مصر، بعد حكاية ما تيجي نشوف ، والتي تصدرت نسب المشاهدة.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc.

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي 2023 من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.