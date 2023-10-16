عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت وصورة ينافس على صدارة الأعلى مشاهدة

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تمكن مسلسل صوت وصورة من المنافسة على صدارة قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it.

واحتل مسلسل صوت وصورة المركز الثاني من أصل 10 مراكز الأعلى مشاهدة في مصر، بعد حكاية ما تيجي نشوف ، والتي تصدرت نسب المشاهدة. 

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc.

مسلسل صوت وصورة .. صدقي صخر يجسد دور محامي لا يزاول المهنة

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

ما تيجي نشوف الحلقة 4.. تهديد نبيل عيسى بفيديو

تفاصيل ومواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية ماتيجي نشوف

حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي 2023 من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

حنان مطاوع خالد يوسف صوت وصورة صدقي صخر محمد سليمان عبد المالك محمد عبد التواب مسلسل صوت وصورة وعود سخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

الحكومة الإسرائيلية ترد على أنباء وقف إطلاق النار في غزة

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

ترشيحاتنا

مدة إضافية للتحويلات النقدية.. النواب يناقش تقرير مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

غزة تتعرض لإبادة .. رئيس الوزراء الفلسطيني : نحذر من سيناريو التهجير

بعد غياب 6 نجوم.. مفاجآت في تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع بودية أوزبكستان

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

العدوان على غزة.. كارثة إنسانية وبيئية بسبب جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض

بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

اكتشاف خاتم ذهبي من العصور الوسطى يحمل كتابات غامضة بإقليم إسيكس بإنجلترا

من الأجمل؟..ظهور نجمات الفن بدون مكياجةمؤخرا .. شاهد

احذر| 7 علامات تشير إلى حاجة الجسم لشرب الماء

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ