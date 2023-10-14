قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

طرحت منصة watch it ، مساء أمس ، أولي حلقات مسلسل “صوت صورة ” ، قبل طرحها على شاشات التليفزيون ، اليوم .

وكشفت الحلقة الاولي من صوت وصورة عن رضوي - حنان مطاوع - التى تتقدم الى وظيفة لدي طبيب شهير - مراد مكرم - ، الا انها تشعر بالقلق بسبب سوء سمعته ، الا ان زوجها وليد فواز يقنعها بالموافقة نظراً لاحتياجهم الى اموال .

كما ظهر فى الحلقة صدقي صخر ، الذى يلعب دور محام قرر الابتعاد عن المهنة ويعيش فى خلافات مع طليقته ، وفي نهاية الحلقة تتعرض رضوي الى التحرش من قبل الطبيب .

مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة .

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

بينما مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.