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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل ومواعيد عرض الحلقة الأولى من حكاية ماتيجي نشوف

صدى البلد

ينتظر الجمهور، مساء اليوم الأحد، عرض الحلقة الأولى من حكاية «ما تيجي نشوف»، وهي الحكاية الثانية من حكايات كتاب «55 مشكلة حب» لـ مصطفى محمود، وذلك بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو».


اليوم عرض أولى حلقات «ما تيجي نشوف»


وتعرض أولى حلقات حكاية «ما تيجي نشوف» في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك عبر شاشة قناة on، والتي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.


وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

ما تيجي نشوف

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