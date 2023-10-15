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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل صوت وصورة .. صدقي صخر يجسد دور محامي لا يزاول المهنة

صدقي صخر
صدقي صخر

ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقات الأولى من مسلسل صوت وصورة في دور المحامي لطفي عبود الذي توقف عن ممارسة المهنة منذ عام وانعزل في مزرعته البعيدة عن كل الضغوطات ويعاني من خلافات مع طليقته التي تمنعه من رؤية أبنه ولكن خلال الحلقات نري أنه لا يمتنع عن مساعدة من يلجأ له ويظل التساؤل الأساسي ماذا حدث للمتر لطفي عبود منذ عام؟. 

 

مسلسل صوت وصورة

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it

كما انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

 

أعمال صدقي صخر 

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.

ويُعرض لـ صدقي صخر على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.

صدقي صخر
صدقي صخر
صدقي صخر
صدقي صخر
صدقي صخر
صدقي صخر
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