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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الجميل ينافس على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

نبيل الجميل
نبيل الجميل

تمكن فيلم “ دكتور  نبيل الجميل أخصائي تجميل ” من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، عبر منصة نتفليكس العالمية بعد طرحه بأيام. 

واحتل فيلم دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم للاعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر المنصة . 

نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ  حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

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تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.

وكانت منصة نتفلكيس قد أعلنت خلال الايام الماضية عن طرح فيلم مصري أخر عبر شاشتها ، وهو إتنين للايجار ، وحددت يوم 5 أكتوبر موعداً لطرحه .

اتنين للايجار بطوله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي وعدد كبير جدا من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف ومحمد لطفي وثراء جبيل وسلوي محمد علي وايمان السيد وسامي مغاوري وسليمان عيد وليلي عز العرب والنجمه الشابه ميريهان حسين وظهور خاص للنجم دياب الفيلم من تاليف اسماء غازي واخراج شادي علي

 

نبيل الجميل نبيل الجميل أخصائي تجميل ناهد السباعي منصة نتفليكس منصة نتفليكس العالمية منصة نتفلكيس مادلين طبر محمد هنيدي محمد ثروت محمد سلام الفنانة مادلين طبر أحمد فؤاد سليم

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