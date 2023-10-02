أنغام وراغب علامة في لجنة التحكيم.. انطلاق أولى حلقات أكس فاكتور اليوم

تنطلق اليوم اولي حلقات برنامج المسابقات الغنائي “ أكس فاكتور ” ، حيث من المقرر إذاعة هذة النسخة عبر قناة دبي الفضائية .

ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "اكس فاكتور" على شاشة دبي في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بينما يذاع العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وتتكون لجنة التحكيم هذا الموسم من الفنانة أنغام ، والفنان راغب علامة بالاضافة الي الفنان عبد الله الرويشد.

وكان قد سبق وقدمت نسخ مختلفة من برنامج اكس فاكتور عبر شاشات مصرية ولبنانيه وسعودية ، وشارك في لجنة التحكيم عدد كبير من الفنانين ابرزهم راغب علامة واليسا وكارول سماحة ووائل كافوري ودنيا سمير غانم .

و أحيت الفنانة أنغام حفل غائي ضخم بدولة الكويت، مساء الأمس، حيث قدمت عدد من الأغاني التى أشعلت حماس الجمهور.

وقدمت أنغام خلال الحفل عدد من الاغاني مثل نفضل نرقص ، ياريتك فاهمني ، عمري معاك ، مجبش سيرتي .

وخلال الحفل حرصت الفنانة أنغام على تقديم نجلها الاصغر عبد الرحمن الى الجمهور ، بعدما صعد معها على المسرح .

وقالت أنغام : عبد الرحمن فهد الشلبي كويتي الجنسية، كان لازم يجيي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا مبروك عليكو وعليا يتربى في عزكو".



