عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الرياض .. طارق العريان يبدأ تصوير فيلم "ولاد رزق 3"

صدى البلد

كشف المخرج طارق العريان عن بدأ تصوير الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق ”، ونشر صورة من داخل الطائرة في طريقه للرياض استعدادا لتصوير مشاهد الفيلم الأولى. 

وتحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع موسم الرياض. 

 

وأكد أن الفيلم سيضم ثلاثة نجوم عالميين، من بينهم شخص رياضي سيكون له دورًا مهمًا يعتمد عليه الفيلم، وأن ممثلة عالمية ستشارك أيضًا في دور محدد.

وأوضح العريان أنه سيتم دعم الفيلم بمعدات حديثة وكاميرات عالية الجودة، وسيتم التصوير في مواقع متعددة بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، مضيفا:" موسم الرياض ساعدنا في جلب معدات عالية الثمن منها كاميرا عالمية موجود منها ٤٠ في العالم فقط.. واتنين منهم في الرياض لتصوير ولاد رزق ٣.
 

وأكد أن الفيلم سيضم نجومًا مثل الفنان آسر ياسين والفنان إياد نصار والفنان ماجد الكدواني بدور إضافي في سلسلة أفلام "أولاد رزق".

ويعتبر فيلم ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم ولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.  

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
 

المخرج طارق العريان الفنان آسر ياسين فيلم ولاد رزق 3 احمد عز عمرو يوسف احمد الفيشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

ترشيحاتنا

28 حاسة.. شاهد| الروبوت رانيا يرحب بزوار معرض جيتكس دبي

جراء العدوان الغاشم.. دفن عشرات الجثث المجهولة بمقابر جماعية في غزة

وقف الحرب ومنع توسعها.. تعليق عاجل من العاهل الأردني بشأن الحرب في غزة

الإصلاح والنهضة: مطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن "غيبوبة سياسية"

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

أغيثوا غزة.. بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة لدعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

ذكرى رحيل الملكة فريدة.. غيرت اسمها بالأمر واضطرت لبيع اللوحات لتغطية نفقتها

كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

الثروة السمكية تكشف تفاصيل نفوق أسماك البوري بالإسكندرية

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ