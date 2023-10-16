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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ريهام المهدي تطالب بإدراج الطفل ذي الشقاق ضمن "ذوي الاحتياجات الخاصة"

الدكتورة ريهام المهدي
الدكتورة ريهام المهدي عضو حزب الريادة

طالبت الدكتورة ريهام المهدي عضو حزب الريادة، مؤسسات الدولة، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، أن توسع مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" ليشمل الأطفال ذوي الشقاق، لما يعانونه من إعاقة ظاهرة تتمثل في انفصال الأبوين.

وأوضحت "المهدي" خلال مشاركتها أمس في الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الطفل الذي انفصل أبواه يعاني من نفس العجز النفسي الناتج عن الإعاقة لشعوره باستحالة عودة الأبوين للعيش معا ليحيا كطفل طبيعي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، المستشار علاء قنديل والمستشار وائل الشيمي أعضاء اللجنة الوطنية والجهاز التنفيذي للانتخابات، النائبة مايسه عطوه عضو مجلس النواب، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، المستشار/ عمرو جاب الله المستشار القانونى للمجلس القومى شئون الإعاقة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

حزب الريادة إرتفاع معدلات الطلاق ذوي الاحتياجات الخاصة الدكتورة ريهام المهدي العجز النفسي

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