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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف الحرب ومنع توسعها.. تعليق عاجل من العاهل الأردني بشأن الحرب في غزة

صدى البلد

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، إنه ينبغي على المجتمع الدولي وقف الحرب على غزة ومنع توسعها إلى الضفة والمنطقة.

وفي وقت سابق، أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لدى لقائه رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها، وفقا لما نقلته وسائل اعلام بريطانية.

ولفت العاهل الأردني، خلال اللقاء الذى عقد فى لندن، إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع، داعيا إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية وتلافى تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

وجدد الملك عبدالله الثانى، تحذيره من أية محاولة للتهجير القسرى للفلسطينيين من جميع الأراضى الفلسطينية أو التسبب فى نزوحهم، والتى تعد خرقا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.

وأعرب عن رفض الأردن مفاقمة قضية اللاجئين، مشددا على ضرورة رفض المجتمع الدولى لسياسة العقاب الجماعى تجاه سكان قطاع غزة.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الضفة الغربية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فتح ممرات إنسانية فلسطين

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