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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. العثور على 20 منصة لإطلاق الصواريخ بالجنوب

علم لبنان
علم لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، العثور على 20 منصة لإطلاق الصواريخ في الجنوب.

وقال الجيش اللبناني في بيان صادر اليوم الاثنين إنه "بتاريخ 16-10-2023، بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها.

على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم وجود محاولة تسلل من لبنان قرب المطلة في الجليل الأعلى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوضع مستقر بعد إلغاء الاشتباه في تسلل مسلحين قرب الحدود اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع، أعلنا اليوم الاثنين، أنهما يخططان لإجلاء المدنيين الذين يعيشون في مدن على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها في الأيام الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة للوزارة (NEMA) إنه سيتم نقل السكان إلى بيوت الضيافة التي تمولها الدولة بعد موافقة وزير الدفاع يواف جالانت على الخطة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أخطر رؤساء السلطات المحلية في المنطقة قبل تنفيذ للخطة.

وأوضح أن المستوطنات ال 28 المدرجة في الخطة هي: غاجر، ديشون، كفار يوفال، مارغاليوت، متولا، أفيفيم، دوفف، معيان باروخ، برام، منارة، ييفتاح، مالكيا، ميسغاف أم، ييرون، دافنا، عرب الأرامشي، شلومي، نتوا، ياعيرة، شتلة، ماتات، زاريت، سومرة، بيتسيت، أدميت، روش هانيكراه، هانيتا وكفر جلادي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأحد، إغلاق كافة المناطق على مسافة 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها.
 وأكد: "أننا نواصل شن هجمات على جنوب لبنان في أعقاب إطلاق النار".

 جاء ذلك بعدما أفادت وسائل الاعلام،  بتعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان بعد قصف شتولا.

 وقال جيش الاحتلال إنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للدروع على ثكنة عسكرية في الجليل الأعلى وقواتنا ترد بقصف مدفعي".

 وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن يوم الأحد، أن قوات الاحتلال قصفت منطقة إطلاق قذيفة الهاون نحو بلدة شتولا داخل لبنان.

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