ضمن حياة كريمة.. تجهيز المجمعات الخدمية بإسنا بالأقصر

تفقد اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر أعمال فرش وتجهيز الآثاث الإداري بمجمع الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى النمسا والنجوع تمهيدا لدخوله الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين .

وأوضح " السعدى " أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية تتم على التوازي مع بعضها مشيرا الى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن .

الجدير بالذكر أن أعمال الفرش بالمجمعات تضمنت مكاتب للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي ؛ فضلا عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

ياتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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