عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. تجهيز المجمعات الخدمية بإسنا بالأقصر

نجهيز المجمعات الخدمية
نجهيز المجمعات الخدمية بجنوب الأقصر

تفقد اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر أعمال فرش وتجهيز الآثاث الإداري بمجمع الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى النمسا والنجوع تمهيدا لدخوله الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين  .

وأوضح " السعدى "   أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية  تتم على التوازي مع بعضها مشيرا الى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة  تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن .

محافظ الأقصر يتابع انخفاض الأسعار في الأسواق

انطلاق 50 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر على متنها 1000 سائح بمختلف الجنسيات

الجدير بالذكر أن أعمال الفرش بالمجمعات تضمنت مكاتب للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي ؛ فضلا عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

ياتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لفخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  ضمن المشروع القومي لتطوير 1500  قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

IMG-20231016-WA0025
IMG-20231016-WA0025
IMG-20231016-WA0024
IMG-20231016-WA0024
IMG-20231016-WA0028
IMG-20231016-WA0028
IMG-20231016-WA0027
IMG-20231016-WA0027
IMG-20231016-WA0026
IMG-20231016-WA0026
الأقصر أكبر مشروع التحول الرقمي الخدمات الحكومية الخدمات المقدمة للمواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

ترشيحاتنا

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16- 10- 2023

فريسة في المصيدة.. الجار الشيطان قيد الصبي وانتهك آدميته بالقليوبية.. تفاصيل

انطلاق المؤتمر الأول لحملة ترشح حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024

أخبار التوك شو| تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. ووزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر| لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ