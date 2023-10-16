قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة نون وبنك المهارات المصري والممول من البنك الأهلي المصري في تنفيذ دورة (الخياطة والتفصيل)، وذلك ضمن مبادرة (المرأة الأقصرية تتحدث) والتي أطلقتها وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر مؤخرا.



وتهدف تلك المبادرة إلى الاهتمام بالمرأة صحيا ونفسيا، و تمكينها اقتصاديا والمساهمة في الحد من البطالة.



تم تنفيذ الفعاليات تحت إشراف رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان.



وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور احمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية أن الوحدة تقوم بتجهيز حزمة تدريبات وأنشطة تخص المرأة الأقصرية على مستوى القرية والنجع، ضمن خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ومحور المرأة والذي يعد من أهم محاور عمل وحدات السكان.