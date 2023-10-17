معجزات اسم الله الوهاب لجلب الرزق.. أسراره ومتى يقال؟

معجزات اسم الله الوهاب لجلب الرزق من المسائل التي تغيب عن ذهن الكثيرين، ممن لا يدركون فضل ذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى، وهو سبحانه القائل: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف :180]، وفي التقرير التالي نوضح معجزات اسم الله الوهاب لجلب الرزق.

سر اسم الله الوهاب

معجزات اسم الله الوهاب لجلب الرزق

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانه الآية السابقة، إن هذه دعوة قرآنية تفتح للعبد أبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى.

ففي الحديث الشريف ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أعلمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا". فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: "بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها".

وتنقسم أسماء الله تعالى إلي ثلاثة أقسام، هي: أسماء الجمال وعلي المؤمن التخلق بها. فعليه أن يرحم الناس تخلقا باسم الله الرحيم وعليه الصبر إتباعا لاسم الله الصبور، وأسماء الجلال وعلى المؤمن التعلق بها دون التخلق، فهي لله وحده لا ينازعه فيها أحد من مخلوقاته. فعلى المؤمن أن يمسك نفسه عن القهر والتكبر والجبروت.

وأخيرا أسماء الكمال وعلي المؤمن أن يحبها ويصدق بها. فيعلم ويوقن أنه سبحانه هو الله الأول والآخر والظاهر والباطن.

وتناول علي جمعة الحديث عن اسم الله الوهاب وهو كثير المواهب. والهبة هي العطيَّة الخالية عن الأعواض والأَغراض فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا وهو من أبنية المبالغة. والوهاب في صفته تعالى يدل على البذل الشامل والعطاء الدائم بلا تكلف. وكلّ ما وهب لك الوهاب من ولد وغيره فهو موهوب. ويُقال للمولود له: شكرت الواهب وبُورك لك في الموهوب.

وقد ورد اسم الله الوهاب بلفظة في القرآن ثلاث مرات، وذلك في قوله: ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ﴾ [آل عمران :8] وقوله: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ العَزِيزِ الوَهَّابِ ﴾ [ص :9]. واقتران اسم الوهاب مع الرحمة دليل علي أنها من أعظم نعم الله تعالي علي مخلوقاته، وأن خزائن رحمة الله تعالي ليس لها حد في حجمها أو امتدادها.

وقد أورد الرازي في تفسيره الجامع "مفاتيح الغيب" أن كلمة "رحمة" جاءت نكرة لتشمل جميع أنواع الرحمات وهم ست: فأولها : أن يحصل في القلب نور الإيمان والتوحيد والمعرفة ، وثانيها : أن يحصل في الجوارح والأعضاء نور الطاعة والعبودية والخدمة، وثالثها: أن يحصل في الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن والصحة والكفاية، ورابعها: أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت، وخامسها: أن يحصل في القبر سهولة السؤال، وسهولة ظلمة القبر، وسادسها: أن يحصل في القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات. ومن ثم جاء بعدها اسم الله الوهاب ليدل أن رحمة الله مع لانهائيتها لا يمسكها شيء إذا أراد الله أن يهبها لمن يشاء.

أما المرة الثالثة لذكر اسم الله الوهاب فورد في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكًا لاَّ ينبغي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِى إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ﴾ [ص :35]. فعندما تعلق نبي الله سليمان عليه السلام باسم الله الوهاب في دعائه، استجاب له ربه ووهبه ملكا خاصا لا يتكرر لأحد من بعده وذلك في قوله: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ *وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ* وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الأَصْفَادِ﴾ [ص :36-38] والفاء لسرعة الإجابة؛ بل ولم يكتفي الله سبحانه بذلك بل زاد له فقال: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص :40]. ليعم عليه عطاؤه في الدنيا والآخرة.

فوائد اسم الله الوهاب

دعاء مستجاب للرزق وقضاء الحاجة

والدعاء لأنه من الأمور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا تحرى المسلم ساعة الإجابة وهي في الليل ما بين العشاء وحتى مطلع الفجر، وفيها يؤتي المولى عزوجل السائل والداعي والمستغفر ما توجه به إليه سبحانه، وهو القادر عليه وهو سبحانه وتعالى الوهاب، لذا لا تغفل الدعاء المستجاب للرزق:

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

- ربي إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بيدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي.

- اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن تجعل إخوتي وأهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم.

- اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

- اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وأن تحفظ الإسلام والمسلمين وأن تفرج كربنا وتيسر أمرنا وتغفر ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

- يا إلهي إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

-لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

-اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك

-اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همى

-يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

اللهم في هذا اليوم المبارك لا تحرمني من أمنيه تفرح قلبي، وتوبة تجلي همي وتوفيقا ينير دربي، وسعاده تذهب حزني، وبركه تلازم عمري، وعملاً يرضيك عني، ادعوك أن تصلح حالي وتسعد.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك.