شكري يبحث مع نظيره الصيني جهود خفض التصعيد في قطاع غزة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالاً من وانج يي وزير خارجية الصين تناول الوضع المتأزم في قطاع غزة وسبل تنسيق جهود التهدئة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطينى داخل القطاع.

أوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير شكرى استعرض الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل خفض التصعيد، وبحث مسار توافقي من أجل التهدئة.

ويؤكد وزير الخارجية دوما موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة غير المنقوصة للأشقاء الفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود 1967.

ويكثف الوزير شكري من اتصالاته في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل الإسراع مع الشركاء الدوليين في وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، بعد تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع جراء القصف الإسرائيلي والحصار الذي فرضه الاحتلال على الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر الجاري.