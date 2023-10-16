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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: متابعة مستمرة على الأسواق للتأكد من الالتزام بتخفيض أسعار السلع

السكرتير العام للمحافظة
السكرتير العام للمحافظة يقود حملة تموينية مفاجئة

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية "السكر، الزيت، العدس، الفول، الجبن، الألبان، المكرونة والأرز" بنسب تصل إلى 30%، إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15% وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

وخلال المتابعة اليومية للأسواق والمحال التجارية، وجه محافظ المنيا بإطلاق حملة مفاجئة اليوم الإثنين قادها اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، رافقه خلالها الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وممثلي مباحث التموين، واللواء هانى بدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حيث تفقدوا عددا من السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمدينتى المنيا والمنيا الجديدة، للتأكد من الالتزام بمبادرة تخفيض الأسعار والإعلان عن سعر كل سلعة بشكل واضح للمواطنين، كما تم التأكد من توافر السلع وعدم احتكار او اخفاء السلع بغرض التلاعب بأسعارها، وكذلك الاطمئنان على صلاحية المنتجات وجودتها للحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة على التزام كافة الجهات المعنية بالتوجيهات المشددة لمعالي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على الأسواق والالتزام بمبادرة تخفيض الأسعار والتصدى لأى صور لاحتكار السلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية أو المغالاة فى أسعارها، علاوة على التأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

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