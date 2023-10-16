للخلاف على قطعة أرض.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة ببني مزار بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بطعنات وكسور وجروح متفرقة، في مشاجرة تطورت إلى معركة بالشوم والأسلحة البيضاء بمدينة بني مزار شمال المنيا، بسبب خلافات على قطعة أرض، وتحويل حارة إلى شارع تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالشوم والأسلحة البيضاء بمدينة بني مزار.

انتقل فريق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين وقوع مشادة كلامية بين طرفين من أبناء المدينة بسبب خلافات على قطعة أرض وفتح شارع مما تسبب في إصابة 6 أشخاص من الطرفين.

تم نقل المصابين إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والقبض على متهمين والسلاح المستخدم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

