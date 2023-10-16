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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اكتشاف ضخم بالمنيا..الأعلى للاثار تعلن عن أطول بردية بالعالم و25 ألف تمثال

الكشف الآثري الجديد
الكشف الآثري الجديد في المنيا

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن اكتشاف اثري ضخم في منطقة الغريفة بمحافظة المنيا، بإكتشاف أطول بردية بالعالم وتماثيل وأواني وتاوبيت ملونة.

وأَضاف «مصطفى وزيري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» اكتشاف جبانة ومقابر وعدد من التوابيت الملونة في حالة رائعة جدا ووجد أكثر من 25 ألف تمثال وأواني لحفظ الأحشاء وتابوت للدولة الحديثة نادر جدا.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إلى أنهم وجدوا بردية كاملة تتحدث عن كتاب الموتى، لم تفتح من قبل طولها يصل إلى 15 لـ 18 متر، والعالم يتابع بأهتام الإكتشافات الأثرية المصرية.

كشف آثري جديد

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف آثري جديد ، من توابيت وتماثيل بالغريفة بمحافظة المنيا اليوم الأحد ،وسط حضور قيادات الوزارة وجمع من وسائل الإعلام .

وتشتهر منطقة الغريفة بـ المنيا باكتشافتها وكنوزها الآثرية ، أبرزها اكتشاف 35 مقبرة و90 تابوتا و10 آلاف تمثال ، بالإضافة الي وجود مقابر كهنة الآله جحوت .

واكتشفت منطقة الغريفة عام ١٩٢٥ وخلال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ، بالإضافة الي جبانة أثرية لمقابر عائلية تضم مجموعة من آبار الدفن، وتعود إلى نهاية العصور الفرعونية وبداية العصر البطلمى.

وتضم منطقة الغريفة كم هائل من تماثيل الاوشابتي المصنوعة من الفيانس الأزرق،واكثر من 1000 تمثال ومئات أخرى مكسورة في أجزاء.

اكتشاف اكتشاف أثري المنيا مصطفي وزيري الأعلى للأثار

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