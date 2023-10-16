مجاهد نصار: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة داخل مصر، موضحًا أنها تعتبر نقلة حضارية كبيرة.

وأضاف نصار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسي بقطاع الصناعة، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية توضح مدى أهمية هذا القطاع بالنسبة للحكومة.

وأوضح نصار أن اللجنة التي يشارك فيها ركزت على العقبات التي تواجه القطاع وبدأت في دراستها والعمل على التغلب عليها، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات لصالح مصر. وشدد على أن الدولة تقدم دعمًا قويًا لقطاع الصناعة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية الدولة المصرية.