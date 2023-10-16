مواصفات مميزة.. سعر أحدث هواتف أوبو Oppo في الإمارات

أطلقت شركة أوبو الصينية هاتفها Oppo A18 في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، حيث يعد الهاتف ضمن هواتف الميزانية المحدودة والتي تتميز بسعر رخيص ومناسب للكثير من المستخدمين، مع عدد من الإمكانات الجيدة.

وجاء هاتف أوبو Oppo A18 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، ودقة +HD، بالإضافة إلى معدل تحديث موسط يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 720 شمعة في المتر المربع، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، بحسب Gizmochina.

وبالنسبة للتصوير الفوتوجرافي، يوفر هاتف أوبو Oppo A18 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية، بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A18 بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 SoC من شركة ميديا تيك التايوانية،مدعوم بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x سعة 4 جيجا بايت رام، وتخزين eMMC 5.1 سعة 64 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A18 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، وشبكة WiFi مزدوجة النطاق وBluetooth 5.3 ونظام GNSS، ونظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1.

ويتراوح سعر هاتف أوبو Oppo A18 في السوق الإماراتي من حوالي 468 إلى 578 درهم إماراتي ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.