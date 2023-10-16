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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شدي عليها السيفون|منة القيعي تكشف تعليقا مفاجئا لـ عمار الشريعي على أشعارها

منة عدلى القيعى
منة عدلى القيعى

كشفت الشاعرة منة عدلى القيعى، عن مكالمتها للفنان الراحل عمار الشريعى عندما قامت بعرض بعض من الأغانى لها.

وقالت منة عدلى القيعى فى تصريحات تلفزيونية: تحدثت مع الراحل عمار الشريعى لاعرض عليه عدد من أشعارى ولكن بعد أن استمع  إلى أشعارى نصف ساعة قال "لى شدى عليها السيفون".

وأضافت منة عدلى القيعى : أشعارك خالية من الوزن والقافية واستفدت منه كثيرا وذهبت بعدها إلى صلاح فايز.

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منة عدلى القيعى

وكانت الشاعرة منة القيعي كشفت عن تفاصيل تقديمها أغنية “بنت أبويا” التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها من خلال مسلسل “موضوع عائلي”.

وقالت منة القيعي، خلال لقائها في برنامج “ضيفي” مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق: من زمان نفسي أعمل أغنية عن الأب تكون أغنية رومانسية ومش حزينة، لأن علاقة البنت بأبوها دايما فيها شيء من الرومانسية وقعدت سنين مش عارفة أكتب، وطلعت بكوبليه بيقولولي إني شبهك، لأن الناس دايما كانت تقول إني شبه بابا في الملامح والطباع.

وأضافت منة القيعى: فضلت سنين مش عارفة أكمل الأغنية، لغاية ما في يوم بابا راجع بالليل من البرنامج، وسمعت صوت المفتاح في الباب، وفي لحظة جالي كلام صوت رنة المفتاح في الباب ساعة ما توصل، وبعد سنوات من البحث عن اللحن المناسب اللي أنا عايزاه، أحمد الجنايني منتج مسلسل موضوع عائلي كلمنا عن العمل، ولقيت إنها أفضل فرصة لتنفيذ الأغنية.

الشاعرة منة القيعى الشاعرة منة عدلي القيعي عمار الشريعي عدلي القيعي منة عدلى القيعى

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