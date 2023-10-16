بمشاركة 2000 لاعب.. انطلاق فعاليات البطولة الدولية للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين، المقامة بالصالة المغطاه بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمقرر أن تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري بمشاركة 2000 مشارك بينهم 600 لاعب ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

وشهد انطلاق فعاليات البطولة، الدكتور هشام الجندي، رئيس الإتحاد المصري للشطرنج، و محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، و مهدي عبد الرحيم، من دولة الإمارات ورئيس لجنة الحكام بالبطولة و مستشار الإتحاد الدولي للشطرنج.

وقال الدكتور أحمد الفاتح، أحد منظمي فعاليات البطولة، إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي يعد بمثابة رسالة علم ومعرفة وتضامن وإبداع وسلام من أرض السلام التي تحتضن فعاليات تلك البطولة.

وأوضح أن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى على أرض سيناء، وتحديدا مدينة شرم الشيخ، يعد رسائل سلام وأمان للعالم، إضافة إلى أنها تعد ذات أثر إيجابي على القطاع السياحي الذي يمثل أهم ركائز الاقتصاد القومي للبلاد.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في هذه البطولة بنحو 60 لاعبا، وجرى تنظيم البطولة للذكور والإناث للفئة العمرية من سن 8 و10 و12 عامًا.

بطولة العالم للشطرنج

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