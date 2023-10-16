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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

معهد القطن يرافق وفدا أفريقيا في زيارة لجامعة برج العرب

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن  التابع لمركز البحوث الزراعية بأنه تحت رعاية الدكتور محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد مرسي الجوهري - رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية قام وفد من معهد بحوث القطن بزيارة الي الجامعة كما صاحبه وفد من الكوادر الإفريقية مكون من عشرون مبعوثًا من 12 دولة افريقية، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

واستقبلت الجامعة و علي راسها كل من الدكتور محمد مرسي الجوهري - رئيس الجامعة، والدكتورة عبير قاسم - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب الوفد المصري الافريقي،  و قد رحب الدكتور الجوهري.

 وأشاد بدور معهد بحوث القطن وأهمية زراعة القطن و تصنيعه بمصر، ورحب سيادته بالتعاون مع المعهد وكذلك الضيوف الافارقة في مجال القطن و التكنولوجي، و قد أفادت الدكتورة عبير قاسم بان الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات وتوفير فرص تدريب لابناء الجامعة ببرنامج تكنولوجيا الغزل و النسيج مستقبلاً بالمعهد، وتحدثت عن أصالة العلاقات المصرية الافريقية وعمقها.

وصرحت الدكتورة عبير عرفة - وكيل معهد بحوث القطن لشئون البحوث بان زيارة الوفد الافريقي تأتي في إطار تعاون المعهد مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا التابعة لوزارة الخارجية المصرية وذكرت في حديثها نبذة عن نشأة المعهد و دوره التاريخي وأهميته و ما يقدمه من خدمات و خبرات وتعاون دولي في مجال القطن.

وصاحب الزيارة الدكتور أحمد عبد المغني - رئيس بحوث التربية بالمعهد و منسق الدورة الافريقية، كما حضر الاستاذ الدكتور ابراهيم الفحام - عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، كما حضرت الدكتورة نهي سعد الدين بندق - منسق برنامج تكنولوجيا الغزل والنسيج، والدكتورة رانيا الشرقاوي - عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية و عدد من اعضاء هيئة التدريس و السادة الاداريين وطلاب الجامعة.

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الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية المتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية أعضاء هيئة التدريس البحوث الزراعية الدكتور محمد سليم الدكتور محمد مرسى الجوهري

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