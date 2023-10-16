الأمام يكشف أهمية وجود حاملات الطائرات الأمريكية

كشف اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، تفاصيل تواجد حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وأخرى على سواحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أنها لتأمين إسرائيل.

وأضافت ممدوح الإمام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن تحركات حاملة الطائرات تكون للردع وليس لمواجهة حماس، متابعا أنه انذار واضح لإيران، وتواجد حاملات الطائرات رساله قوية.

حاملة الطائرات الأمريكية قاعدة متحركة



وتابع اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، أن حاملة الطائرات الأمريكية قاعدة متحركة موجودة في البحر، وبها أحدث طائرات أمريكية مقاتلة.

