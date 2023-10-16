عملية تجميل ولا فلتر.. تغير ملامح نجلاء بدر في مسلسل صوت وصورة

تسبب أحدث ظهور للفنانة نجلاء بدر في حالة كبيرة من الجدل بعد مشاركتها في مسلسل صوت وصورة الذي يعرض حاليا.

ظهرت نجلاء بدر مؤخرا بتغير كبير في ملامحها، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر هذا التغير هل هو عملية تجميل أم فلاتر مواقع التواصل الاجتماعي.





نجلاء بدر تشك في زوجها بالحلقة الثالثة من "صوت وصورة"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، العديد من الأحداث القوية التي تصدرتها الفنانة نجلاء بدر، بعد اكتشافها تورط زوجها فيقضية تحرش واعتداء.

وتحاول نجلاء بدر في الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، الوقوف بجانب زوجها، وأرشدته إلى محامية للدفاع عنه بعدما تقدمت حنان مطاوع ببلاغ ضده.

في الوقت نفسه تشك نجلاء بدر في زوجها الذي يقوم بدوره مراد مكرم، وهو طبيب تعمل لديه حنان مطاوع وقام بالاعتداء عليها في مكتبهلكنه ينكر فعلته.

مسلسل "صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبرشاشة DMC ومنصة WATCH IT.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.