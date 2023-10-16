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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر هريدي: من اليوم الأول سأحجز على أموال كهربا ونسترد الغرامة

عمر هريدي
عمر هريدي

كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك، خطته للتعامل مع عدة ملفات فور توليه رئاسة نادي الزمالك.

وأكد عمر هريدي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،: "فور نجاحي في الانتخابات ومن أول يوم سأطالب بغرامة  محمود عبد المنعم كهربا  لاعب الأهلي ونحن لدينا حكم محكمة وسنتخذ الإجراءات والتي منها الحجز علي أرصدته أو عقاراته وان لم يكن متاح ذلك سنحجز على قيمة عقده بالنادي  الأهلي".

وأكمل عمر هريدي،:" أنا مستعد لعمل مبادرة لم شمل أولاد نادي الزمالك بعد الإنتخابات بكل من وفق في الإنتخابات أو لم يوفق للإستفادة من بعضنا البعض والتناقش في كافة الأفكار التي تساهم في رفعة النادي".

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