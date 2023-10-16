عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر هريدي: الزمالك بقي سويقة وأملك برنامجا إنتخابيا لخدمة المواطن

عمر هريدي
عمر هريدي

كشف عمر هريدي المرشح علي منصب رئاسة نادي الزمالك، خطته للتعامل مع عدة ملفات فور توليه رئاسة نادي الزمالك.

وأكد هريدي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،: أنه لابد من الاستثمار في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، موضحا  'الزمالك الآن 'سويقة لما يشهده الآن من تراجع في جميع الخدمات، والبرنامج الانتخابي الذي أملكه هدفه العضو وتوفير له كل الخدمات.. أنا بشعر بالغربة في النادي حاليا'.


وأكمل عمر هريدي،:" أنا مستعد لعمل مبادرة لم شمل أولاد نادي الزمالك بعد الإنتخابات بكل من وفق في الإنتخابات أو لم يوفق للإستفادة من بعضنا البعض والتناقش في كافة الأفكار التي تساهم في رفعة النادي".

أحمد موسى البرنامج الانتخابي عمر هريدي نادي الزمالك رئاسة نادي الزمالك برنامج على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

ترشيحاتنا

بيان عاجل من رويترز بعد مقتل مصورها في لبنان عصام عبد الله على يد الاحتلال

إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم بالمغرب

تعليق ناري من رضا عبدالعال على أداء منتخب مصر أمام الجزائر

قاد حروب العراق وأفغانستان..جنرال أمريكي يحذر إسرائيل

أول رد فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر مع الجزائر

قائد حقيقي | تعليق ميدو على أداء محمد صلاح أمام الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ