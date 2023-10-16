عمر هريدي: الزمالك بقي سويقة وأملك برنامجا إنتخابيا لخدمة المواطن

كشف عمر هريدي المرشح علي منصب رئاسة نادي الزمالك، خطته للتعامل مع عدة ملفات فور توليه رئاسة نادي الزمالك.

وأكد هريدي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،: أنه لابد من الاستثمار في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، موضحا 'الزمالك الآن 'سويقة لما يشهده الآن من تراجع في جميع الخدمات، والبرنامج الانتخابي الذي أملكه هدفه العضو وتوفير له كل الخدمات.. أنا بشعر بالغربة في النادي حاليا'.



وأكمل عمر هريدي،:" أنا مستعد لعمل مبادرة لم شمل أولاد نادي الزمالك بعد الإنتخابات بكل من وفق في الإنتخابات أو لم يوفق للإستفادة من بعضنا البعض والتناقش في كافة الأفكار التي تساهم في رفعة النادي".