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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من القضاء الأمريكي ضد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلنت القاضية الأمريكية، تانيا تشوتكان، اليوم الاثنين، أنه لن يُسمح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بانتقاد المدعي الخاص أو المحكمة أو أي من موظفيهما أو عائلاتهم.

وينطبق أمر منع النشر أيضًا على جميع الشهود ومضمون شهادتهم.

ولم يصل تشوتكان إلى حد منع ترامب من انتقاد وزارة العدل الأمريكية، أو الرئيس جو بايدن، أو حقيقة أن المحاكمة تجري في مقاطعة كولومبيا، التي صوت أكثر من 90٪ منها لصالح الديمقراطيين في عام 2020.

وقالت تشوتكان: “الأمر لا يتعلق بما إذا كنت أحب اللغة التي يستخدمها السيد ترامب أم لا.. الأمر يتعلق باللغة التي تمثل خطرًا على إدارة العدالة”، مبررة الحكم الذي منح الحكومة أمرًا جزئيًا بعدم النشر.

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وبحسب ما ورد قالت تشوتكان، إن “ترامب يمكنه تأكيد اعتقاده بأن المحاكمة لها دوافع سياسية، لكن لا يمكنه المشاركة في حملات تشهير ضد المشاركين في القضية”.

دونالد ترامب ترامب القضاء الأمريكي

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