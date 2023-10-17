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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سامر سمير لصدى البلد: سعيد بردود أفعال الناس حول برومو مسلسل الحشاشين

سامر سمير
سامر سمير

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قصيرة تعلن عن عمل درامي مصري ضخم يتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل عام 2024 لكن رواد المواقع تساءلوا عن سر ضخامة الميزانية وكواليس أحداث العمل مما دفع أحد أفراد طاقم العمل، الشاب سامر سمير، للرد وتوضيح بعض الأسرار عن المسلسل. 
 

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ويروي الشاب سامر سمير، الممثل الشاب، عن كواليس العمل الدرامي “الحشاشين” في حديثه لصدى البلد قائلا “ المسلسل مميز جدا وتدور أحداثه في القرن 13 ميلادي، عن تأسيس فرقة باسم فرقة الحشاشين، واللي كان ليهم دور بارز في التاريخ المصري". 

وتابع سامر سمير، كنت سعيد بردود أفعال الناس عن المسلسل خاصة إني بشارك فيه مع كوكبة كبيرة من الفنانين زي الأستاذ كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي وغيرهم" 

وسامر سمير هو ممثل شاب في الثلاثينات من عمره، بدأ مشواره الفني مؤخرا لكن مشاركته في هذا العمل تعد الأقوى في مسيرته الفنية. 

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، في إطار القرن الـ 11، وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

سامر سمير



وتفاعل الجمهور على نطاق واسع بعد الإعلان عن بدء تصوير المسلسل متسائلين عن تفاصيل الاحداث التي تبدو فيها التشويق والعراقة.

وطائفة الحشَّاشين هي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، انفصلت عن العبيديين الفاطميين في آواخر القرن الخامس هجري، والـ11 الميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله، واشتهرت ما بين القرن 5 و7 هجري الموافق 11 و13 ميلادي، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران.

وكانت طائفة الحشاشين على خلاف مع الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين بالإضافة إلى الصليبيين، إلا أن جميع تلك الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب.

ويضم مسلسل الحشاشين عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان أحمد عيد، الفنانة ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وكان كريم عبدالعزيز قد نشر في وقت سابق على صفحته الخاصة على موقع انستجرام فيديو قصير تشويقي يعلن فيه عن بدأ العمل. 

سامر سمير المسلسل

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