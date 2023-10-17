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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم صحفي.. استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

صدى البلد

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية ومنزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفي عبد الهادي حبيب وحماته، وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح ما بين حرجة ومتوسطة. 

وأضافت المصادر أن 8 مواطنين استشهدوا، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل دون سابق إنذار، في حي الرمال، غرب مدينة غزة. 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها. 

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