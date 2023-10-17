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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاد حسام المندوه.. مرشح لانتخابات الزمالك يكشف مفاجأة بشأن قائمة حسين لبيب

صدى البلد

أعلن محمد الماوي، المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، تلقيه اتصالات؛ من أجل الانضمام إلى قائمة حسين لبيب في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال محمد الماوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: “هناك بعض الاتصالات بشأن انضمامي لقائمة حسين لبيب، بعد استبعاد حسام المندوه”.

وأشار محمد الماوي، إلى أن وجود خالد لطيف في أي قائمة بانتخابات الزمالك؛ سيتسبب في سقوطها".

وتساءل محمد الماوي،: "أين فروع نادي الزمالك.. الأهلي يملك 4 فروع، ويجب تأسيس شركة كرة في نادي الزمالك، تنفصل عن مجلس الإدارة، وهناك وجوه يجب أن تبتعد عن المشهد داخل نادي الزمالك".

الزمالك نادي الزمالك محمد الماوي حسين لبيب هاني حتحوت

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