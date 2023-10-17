أشرف عبد السلام يعلن خطته لتطوير فريق الكرة بالزمالك

أعلن أشرف عبد السلام المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن، خطته لتطوير فريق الكرة بالقلعة البيضاء وذلك في حال فوزه بانتخابات القلعة البيضاء.

وقال أشرف عبد السلام خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد بالجو الانتخاباي وأتمنى التوفيق للجميع، فالزمالك يحتاج أبناءه المخلصين في الوقت الحالي".

وتابع :" من حق كل مرشح استغلال إمكانياته لكن هناك مبالغة من البعض في الدعاية الانتخابية".

وأضاف: " الزمالك بحاجة لإنشاء أكاديميات في المحافظات المختلف، وسنعمل على إبرام صفقة مميزة والحفاظ على قوام فريق الكرة من أجل العودة لمنصات التتويج.".