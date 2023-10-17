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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جه مصلحة.. نجم الأهلي السابق يعلق على طرد محمد هاني

صدى البلد

قال سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، إن منتخب مصر قدم أداء رائعا أمام الجزائر، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه يتمنى استمرار المستوى القوي خلال المواجهات المقبلة، وألا يكون الظهور الجيد؛ في ظل الضغوط الجماهيرية، والأجواء التي شهدها ملعب هزاع بن زايد.

وأشار معوض، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، إلى أن: "محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر، يسير بشكل جيد مع روي فيتوريا، ويلعب بشكل رائع دفاعيا وهجوميًا، ومشكلة أحمد فتوح هي تذبذب مستواه مع الزمالك".

وأضاف: "محمد هاني كان جيدًا قبل حصوله على البطاقة الحمراء، وأرى أن الطرد كان لمصلحة منتخب مصر، الذي لعب بروح عالية في مواجهة خصم قوي، وقد يتم التعرض لنفس الموقف في أمم إفريقيا، وفيتوريا نجح في التعامل مع حالة الطرد؛ بعدما دفع بـ عمر كمال على حساب زيزو، وكان موفقا للغاية".

وأكمل: "حمدي فتحي تطور مستواه منذ أن دفع به كولر كلاعب ثالث في خط الوسط، وسعيد لخروجه من المباراة وهو سليم تمامًا، وكذلك محمود حسن تريزيجيه من أفضل اللاعبين في المباراة، وهو لديه ثقة كبيرة وعندما يتسلم الكرة؛ يذهب للخصم وهدفه المراوغة أو التمرير للأمام، دائما يريد أن تكون له بصمة هجومية".

وتابع: "محمد الشناوي تصدى لأكثر من كرة لهجوم الجزائر، وهو واحد من أهم اللاعبين في الأهلي ومنتخب مصر، وأتمنى ألا يكون الأداء اليوم مجرد صدفة، ومن أهم إيجابيات اللقاء وجود ثقة كبيرة في اللاعبين، وأتمنى أن يستمر تطور الأداء والمستوى، ولا يجب أن نهتم بنتائج أمم إفريقيا، علينا التركيز فقط في الصعود لكأس العالم".

وزاد: "يجب على فيتوريا الاهتمام بصناعة جيل شاب لكأس العالم، والفترة الحالية تشهد وجود عدة عناصر تشبه بعضها، ولذلك يجب إعداد لاعبين مميزين للمستقبل".

واختتم تصريحاته: "لدي عتاب بسيط، كنت أتمنى أن أشعر بوجود مساندة للأخوة في فلسطين خلال مواجهة مصر والجزائر الودية".

منتخب مصر الجزائر سيد معوض هزاع بن زايد أحمد فتوح

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