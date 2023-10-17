دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

قال رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو"، إن أداء علي جبر مدافع منتخب مصر، لا يناسب مشاركته بشكل أساسي مع الفراعنة، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

وأضاف رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" لا أفضل اعتماد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب على المدافع علي جبر بشكل أساسي في تشكيل الفراعنة في الفترة المقبلة؛ بعد أدائه في مباراتي منتخب زامبيا والجزائر".

وواصل رضا عبدالعال، تصريحاته: "من وجهة نظري أن علي جبر دوره انتهي مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، ويجب استبعاده من جانب فيتوريا".

منتخب مصر ضد الجزائر

يُذكر أن علي جبر، ساهم في هدف التقدم لمنتخب مصر أمام الجزائر، قبل أن يتعادل ثعالب الصحراء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.