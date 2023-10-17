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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف مقر إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

صدى البلد

أشاد عامر حسين رئيس بعثة منتخب مصر في الإمارات وعضو مجلس اتحاد الكرة المصري بأداء اللاعبين والجهاز الفني، خلال مباراتي زامبيا والجزائر في المعسكر الذي أقيم بدولة الإمارات.

وقال عامر حسين مع كريم حسن شحاتة في تصريحات لـ برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة الحياة،  "مباراة مصر أمام منتخب الجزائر أثبتت أن جميع اللاعبين لديهم القدرة على اللعب تحت أي ظرف لدرجة لم أتمكن من اختيار الأفضل خلال اللقاء، مشيرًا إلى ظهور اللاعبين بشكل رائع تحت قيادة روي فيتوريا".

وتابع عامر حسين: "سعيد لعودة محمد النني مرة أخرى للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، وهو يمثل قوة كبيرة في منتصف الملعب ".

وواصل عامر حسين: "المعسكر أضاف الكثير للاعبين والجهاز الفني، وكان بمثابة عودة الثقة لدي لجميع أفراد البعثة ".

اتحاد الكرة يكشف مقر إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

وأكمل عامر حسين:" مباراتا مصر في تصفيات كأس العالم ستقام في شهر نوفمبر، الأولى أمام جيبوتي في مصر، بينما ستقام مباراة سيراليون بنسبة كبيرة في المغرب ".

عامر حسين اتحاد الكرة المصري محمد النني سيراليون المغرب

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