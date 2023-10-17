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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومازيمبي في الدوري الإفريقي

صدى البلد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف"، نقل مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، إلى ملعب دار السلام بتنزانيا، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار دور الـ 8 بالدوري الإفريقي.

وجاء قرار كاف بنقل مباراة مازيمبي والترجي إلى خارج الكونغو، وتغيير موعدها إلى 22 أكتوبر بدلاً من 21؛ بسبب صعوبة دخول كبار شخصيات الاتحاد الإفريقي ومعدات البث التليفزيوني إلى الكونغو.

بيان ناري من مازيمبي الكونغولي بشأن التعنت ضده قبل مواجهة الترجي التونسي

وكان نادي مازيمبي الكونغولي، قد أصدر مؤخرًا بيانا ناريا ضد حكومة الكونغو الديمقراطية بشأن عدم استخراج تأشيرات لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالدخول إلى البلاد قبل مباراة الترجي التونسي في الدوري الإفريقي.

وجاء بيان مازيمبي كالتالي:

قبل أن تبدأ النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي التي يشارك فيها أفضل 8 أندية مرموقة في القارة وبما في ذلك مازيمبي الذي سيلعب ضد الترجي التونسي تمنع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إقامة المباراة.

ضيوف الاتحاد الإفريقي محظورين من دخول الكونغو وكذلك معدات تقنية الفيديو محجوزة من قبل سلطات الجمارك ولم يتم إصدار تأشيرات دخول البلاد لمسؤولي كاف، وهذه مواقف لا يمكن تفسيرها من قبل الحكومة التي تحرم الفريق الكونغولي الوحيد الذي تم اختياره للمشاركة في البطولة من اللعب وتعرضه لخطر الاستبعاد المخزي.

من خلال الخلط بين الرياضة والسياسة فإن حكومة الكونغو تسير على المسار الخاطئ ويجب العلم أن ذلك ليس عقابا لـ مويس كاتومبي رئيس النادي فقط، بل للشباب الكونغولي الذي يجب أن يسطع نجمه في كرة القدم العالمية، وكل هذا التعنت لأسباب غير رياضية.

لعدة سنوات كان نادي مازيمبي ضحية للتمييز الحقيقي من قبل الحكومة والدليل على ذلك أن فريق رافينز هو النادي الكونغولي الوحيد الذي لم يستفد من الدعم الحكومي، وهذه المعاملة غير العادلة تؤدي في نهاية المطاف إلى الاعتقاد بأن أموال الخزينة العامة ستأتي في قرية وزير المالية الذي يتصرف فيها كما يشاء.

مازيمبي الترجي التونسي الأهلى التنزاني الدوري الافريقي

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