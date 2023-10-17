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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم The Nun2 يحصد تقييما ضعيفا على مستوى العالم

البوستر الرسمي لفيلم
البوستر الرسمي لفيلم The Nun

حققت إيرادات  فيلم الرعب The Nun، فى جزئه الثاني نحو 257 مليونًا و248 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمي ، منذ انطلاقة عرضه في السينمات يوم 8 سبتمبر الماضي ، وانقسمت الإيرادات بيت 83 مليونًا و784 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي ، و 173 ملايين و500 ألف دولار حول العالم.

ووصف الجزء الثاني من فيلم The Nun على تقييم ضعيف جدًا مقارنة بالجزء الأول حيث وصل فقط نحو 24% بشهادة نقاد عالميين، و35% من أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع  Rotten Tomatoes ، والفيلم الرعب The Nun من إخراج مايكل شافيز.

 

والفيلم هو تكملة لفيلم The Nun الجزء الأول الذى صدر عام 2018، حيث حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام 1956 في فرنسا، حيث يقتل كاهن، ويبدو أن هناك شرا ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية عظيمة.

وأشتهر فيلم  The Nun بأنه أحد أشهر أعمال الرعب وأخرجه أيضًا المخرج مايكل تشافيز، وهو من بطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

ويذكر أن أحداث الجزء الأول من The Nun دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بين رجال الدين.

The Nun The Nun2

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