رئيس مدينة رأس غارب يسلم وحدات سكنية بديلة لمتضرري السيول بحي الروضة

أكمل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم عملية تسليم وحدات سكنية بديلة (بلوك) لمتضرري السيول في منطقة حي الروضة بالمدينة. وقد تم هذا الإجراء بعد إجراء المعاينات اللازمة وإزالة المنازل المتضررة ورفع مخلفات الإزالة.

وأشار اللواء ممدوح نديم إلى أنه تم اليوم تسليم عدد (2) بلوك للملاك المتضررين بعد التنسيق الفعّال مع شركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء وشركة طاقة الغاز لرفع العدادات من المنازل وتأمين المنطقة.

وبهذا الإنجاز، يصل إجمالي عدد المستلمين حتى الآن إلى (62) بلوك في منطقة حي الروضة.

نجاح هذه العملية يعكس التنسيق والجهود المشتركة بين السلطات المحلية والشركات المعنية لتحقيق الاستقرار والرفاهية للمتضررين. تستمر الحكومة المحلية في سعيها المستمر لتحسين ظروف المعيشة لسكان المدينة.

