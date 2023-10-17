الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 105 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة من الاعتقالات بحق الفلسطينين ، حيث قاموا باعتقال 105 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية لمراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جمال سعد الوحش (54 عاما) من بيت تعمر، اسماعيل عبد الله العروج (39 عاما) من منطقة العروج شرقا، عبد الرزاق بداونة (32 عاما)، وعز الدين بداونة (23 عاما)، داوود محمود الخطيب (22 عاما)، ومهدي عمر بداونة (25 عاما)، من مخيم عايده شمالا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال اعتقل من مخيم الدهيشة جنوبا عدي عدنان شحادة (27 عاما)، ويوسف اللحام (47 عاما)، وعبد الله عيسى رحال (16 عاما)، ياسر عبدا لمجيد عبيدة الله (54 عاما)، محمد وائل مناع (20 عاما)، وجمال محمد شحادة (58 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقل الاحتلال بلال كريم عياد (34 عاما)، من بلدة الدوحة غربا، وجمال جبر حمامره (57 عاما) من قرية حوسان غربا، ووليد محمد حميدان من قرية الخاص شرقا، بعد داهم منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مواطنا، من مناطق متفرقة في محافظة رام الله والبيرة.

وصرحت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في قرية دير أبو مشعل، واعتقلت كلا من: خالد عارف البرغوثي، وحسن يوسف مطر، ومؤنس إياد البرغوثي، وأنور أحمد زهران.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت كلا من: محمد منير، وحمدان حامد، ومحمود حمدان، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرى رام الله 9 مواطنين، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، وهم: إسلام زاهي الريماوي من قرية بيت ريما، وعدنان حبية، وصالح عطية من خربثا المصباح، ومحمود شاهر الطويل، ورامي أبو دقة من قرية دير ابزيع، وعمر زياد الأزهري من مدينة البيرة، وعبد الرازق وعبد الله مهنا من قرية أبو شخيدم، وبهاء ثائر شبانة من قرية سنجل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 76 مواطنا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، منها نمرة، ورأس الجورة، وأبو كتيلة، وعيصى، والجلدة، واعتقلت كلا من: عزيز دويك، وماهر بدر، وجمال النتشة، وعيسى الجعبري، ونزار رمضان، ونزار شحادة، وباسم الزعارير، وصبحي قفيشة، وزيد الجنيدي، وفتحي الجولاني، ونضال القواسمة، وعيسى صالح، وفايز مسك، وهشام الشرباتي، وأيمن الجنيدي.

ومن بلدة السموع اعتقلت براء البدارين، وأيمن أبو عرقوب، وأنس محمد رواشدة، ومن بني نعيم أنس ربحي مناصرة، ومن الظاهرية يوسف مخارزة، ومن يطا سامر الدبابسة، وعيسى صالح العمور، وعيسى محمد العمور، وإسماعيل أبو فنار، وكمال العدرة، وبهاء شناران.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدتي حلحول والظاهرية جنوب الخليل عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، وعددهم 50 عاملا، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني.