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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: المرأة المصرية أثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية

وفد الأكاديمية الوطنية
وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب علي هامش عقد ندوة للتعريف ببرامج تأهيل وتدريب المرأة المصرية التي يتم تنظيمها بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، واللواء أيمن الأطفيحي، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، والدكتورة هدي سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة الزهراء محمد و خالد عدلي، عضوا الأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور محمد كمال، منسق المحافظة.

 

 

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من جانبه قال محافظ قنا ، إن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية، وأن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، الذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، حيث تم تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة والادارة الحديثة، كما تستهدف "المدرسة" المرأة المصرية العاملة وغير العاملة في القطاعين العام والخاص، سواء كانت مقيمة داخل مصر أو خارجها، بدءاً من سن 22 عاماً حتى 50 عاماً، لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهارتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية.

 

كما ثمن الداودى، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

 

كما ناشد محافظ قنا ، كافة السيدات بضرورة المشاركة والتقديم وتسجيل أسمائهن وبياناتهن ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، لافتاً إلي أن البرنامج يستهدف المرأة المصرية من كافة القطاعات "الحكومي والعام والخاص ورائدات الأعمال"،وأن الاختيارات تتم وفق القدرات والامكانيات التي يتمتعن بها السيدات المتقدمات.

 

وقال أيمن الأطفيحي، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، إن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء، من خلال جولات الأكاديمية في محافظات مصر المختلفة، للوصول إلى جميع سيدات وفتيات مصر الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية والإدارية وذلك من خلال الالتحاق ببرنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية.


 

 

قنا المرأة المصرية الأكاديمية الوطنية للتدريب التنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 المحافظات المصرية وزارة التخطيط

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