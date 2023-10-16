خلال جولة بالأسواق.. محافظ قنا يصادر 76 كيلو لحوم مفرومة مجهولة المصدر

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرارا بمصادرة 76 كيلو لحوم مفرومة ولحوم دواجن مفرومة مجهولة المصدر ، بأحد ثلاجات حفظ اللحوم غير المرخصة بمدينة قنا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم، علي عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع السلع الغذائية، في إطار متابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم التحفظ علي اللحوم التي تم ضبطها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين، وتحرير محضر وجارى اتخاذ اللازم حيال المخالفين بمعرفة النيابة العامة.

و شدد الداودى، على مسئولى مديريتى التموين والطب البيطرى بـ قنا ، بتكثيف حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى، حفاظا على صحة و سلامة المواطنين.

كما اطمئن محافظ قنا ، علي المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة.