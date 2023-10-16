عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال جولة بالأسواق.. محافظ قنا يصادر 76 كيلو لحوم مفرومة مجهولة المصدر

لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرارا بمصادرة 76 كيلو لحوم مفرومة ولحوم دواجن مفرومة مجهولة المصدر ، بأحد ثلاجات حفظ اللحوم غير المرخصة بمدينة قنا.

 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم، علي عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع السلع الغذائية، في إطار  متابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

 

لتطبيق مبادرة خفض الأسعار.. جولة لمحافظ قنا بأسواق الخضراوات ومحال السلع الغذائية

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

 

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم التحفظ علي اللحوم التي تم ضبطها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين، وتحرير محضر وجارى اتخاذ اللازم حيال المخالفين بمعرفة النيابة العامة.

 

و شدد الداودى، على مسئولى مديريتى التموين والطب البيطرى بـ قنا ، بتكثيف حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى، حفاظا على صحة و سلامة المواطنين.

 

كما اطمئن محافظ قنا ، علي المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة.

 

 

لحوم غير صالحة

IMG-20231016-WA0115
IMG-20231016-WA0115
IMG-20231016-WA0116
IMG-20231016-WA0116
IMG-20231016-WA0118
IMG-20231016-WA0118
IMG-20231016-WA0126
IMG-20231016-WA0126
IMG-20231016-WA0131
IMG-20231016-WA0131
قنا لحوم مفرومة مجهولة المصدر أسواق الخضروات المصانع غير المرخصة الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

موضوعات متعلقة

قنا .. مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى

الأولى من نوعها.. مستشفى قنا العام ينظم "مسابقة علمية" لأطقم التمريض

ترشيحاتنا

28 حاسة.. شاهد| الروبوت رانيا يرحب بزوار معرض جيتكس دبي

جراء العدوان الغاشم.. دفن عشرات الجثث المجهولة بمقابر جماعية في غزة

وقف الحرب ومنع توسعها.. تعليق عاجل من العاهل الأردني بشأن الحرب في غزة

الإصلاح والنهضة: مطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن "غيبوبة سياسية"

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

أغيثوا غزة.. بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة لدعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

ذكرى رحيل الملكة فريدة.. غيرت اسمها بالأمر واضطرت لبيع اللوحات لتغطية نفقتها

كل ما تريد معرفته عن الوباء الجديد.. حشرة البق وعلامات وجودها بمنزلك

طريقة عمل كبد دجاج بالكريمة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

الثروة السمكية تكشف تفاصيل نفوق أسماك البوري بالإسكندرية

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ