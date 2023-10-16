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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطبيق مبادرة خفض الأسعار.. جولة لمحافظ قنا بأسواق الخضراوات ومحال السلع الغذائية

أسواق قنا
أسواق قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحلات السلع الغذائية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

 

رافقه خلال الجولة، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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تفقد محافظ قنا ، أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية بمنطقة السهاريج، ومنافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة بنزايون بمدينة قنا، للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

 

وشدد محافظ قنا ، علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري لتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بأسعار مخفضة.


وأشار محافظ قنا، إلى أن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة لتخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15 إلي 25% للسلع المحددة.

 

أسواق قنا

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قنا السلع الغذائية مجلس الوزراء أسواق الخضروات مديرية التموين منتجات اللحوم

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