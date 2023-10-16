بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى، بالقرب من مدخل مدينة قنا ، عن إصابة 9 أشخاص.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل قنا بالطريق الصحراوي الغربي، نتج عنه إصابة ٩ أشخاص.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

تبين إصابة كل من: حسين أحمد حسين 40 عاما، بسحجات، عبدالغني حسين عبدالغني 42 عاما، بسحجات، محمود رفعت سيد 40 عاما، بسحجات، عبده عطيه محمد 60عاما، جرح بفروة الرأس، حسن عبدالحميد ابوالمجد 83 عاما.

وإصابة كل من: حماده عبد المنصف 29 عاما، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، الضيف عطالله الطيب 24 عاما، كسر بالقدم اليمنى، سعاد علي أحمد 57 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد صلاح الدين آمين 50 عاماً بسحجات.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.