قنا .. مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قفط - القصير، شرق قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق قفط- القصير.

بالانتقال والفحص، تم الإشراف على نقل الجثة والمصاب، و جرى رفع آثار الحادث من على الطريق، لإعادة تسيير حركة المرور.



دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.