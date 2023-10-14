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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قنا .. مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكى

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قفط - القصير، شرق قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق قفط- القصير.

 

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بالانتقال والفحص، تم الإشراف على نقل الجثة والمصاب، و جرى رفع آثار الحادث من على الطريق، لإعادة تسيير حركة المرور.


دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قفط القصير حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكى مشرحة مستشفى قفط

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