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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولى من نوعها.. مستشفى قنا العام ينظم "مسابقة علمية" لأطقم التمريض

مسابقة تمريض قنا
مسابقة تمريض قنا

نظم مستشفى قنا العام، مسابقة عملية لأطقم التمريض، بهدف تنمية المهارات الطبية لديهم، والمساهمة فى تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى بكافة الأقسام، ضمن خطة تطوير منظومة العمل بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المسابقة تهدف إلى تحفيز وتشجيع وتطوير المعلومات الطبية لدى فريق التمريض بالمستشفى، خاصة ما يتعلق بسياسات الجودة ومكافحة العدوى، التى أقرتها منظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بالمعلومة الطبية لدى فريق التمريض لتنفيذها عملياً مع المرضى شافاهم الله وعافاهم.

 

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وتابع الديب: المسابقة تضم 64 مشارك مقسمين على 16 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 أفراد من كل قسم من أقسام المستشفى، وجرى عمل قرعة علنية وعمل أدوار إقصائية لمن لم يحالفهم الحظ، حتى الوصول للمراكز الأربعة الأولى بعد انتهاء الجولات التى تم إجراؤها على مدار شهر سبتمبر 2023.

و أشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن فريق قسم الكلى الصناعى حصل على المركز الأول، فى المسابقة، وقسم الحضانات على المركز الثانى، وقسم النساء المركز الثانى مكرر، فيما حصلت وحدة المناظير على المركز الثالث.

وأضاف الديب، أنه عقب انتهاء المسابقة جرى تنظيم حفل لتكريم المراكز الأولى، لدعمهم معنوياً، بجانب الدعم المادى المقدم من إدارة المستشفى، والمقدر بـ ٢٠٠٠ جنيه لكل متسابق بالمركز الأول، و ١٥٠٠ جنيه لكل متسابق بالمركز الثاني والثانى مكرر، و ١٠٠٠ جنيه للمركز الثالث.

وقال مصطفى الدسوقى، مدير إدارة التمريض بمستشفى قنا العام، إن المسابقة التى تعد الأولى من نوعها، استهدفت إحداث حالة من التنافس الشريف بين أطقم التمريض بالأقسام المختلفة، وساهمت فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الطبية، ورفع الروح المعنوية لدى أفراد التمريض بالمستشفى.

وأشار الدسوقى، إلى أن المسابقة جرى تنظيمها بتوجيهات من الدكتور محمد الديب مدير عام المستشفى، بين إدارات" التمريض، والتدريب، والجودة، ومكافحة العدوى بالمستشفى.


 

مسابقة تمريض قنا

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قنا العام مسابقة عملية اطقم التمريض تنمية المهارات الطبية تطوير منظومة العمل قسم الكلي الصناعي

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