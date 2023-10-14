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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد منافسة ساخنة.. محمد الديب نقيبًا لأطباء قنا

د.محمد الديب.. نقيب
د.محمد الديب.. نقيب أطباء قنا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بقنا، عن حسم مقعد نقيب أطباء قنا لصالح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ، بعد منافسة رباعية بين أطباء يمثلون مناطق ومستشفيات مختلفة، شهدتها الساحة الطبية على مدار الأيام الماضية.

 

فيما أعلنت اللجنة، حسم مقعدى فوق السن بنقابة أطباء قنا ، لصالح الدكتور  محمود عبد المولي، والدكتور حيدر عبد الحميد، أما مقعدى تحت السن فقد فاز بهما الدكتور أحمد رمضان، والدكتور عبد العزيز طايع.

 

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جدير بالذكر أن المنافسة على مقعد نقيب أطباء قنا ، دارت بين ٤ مرشحين، خلفاً للنقيب السابق الدكتور أيمن خضارى، حيث تنافس على المقعد كل من: الدكتور محمد الديب، الدكتور أشرف الهوارى، الدكتور بدوى المعاون، والدكتور عبدالقادر الهاشمى.

 

فيما تنافس على مقاعد النقابة فوق السن كل من: الدكتور حسين مبارك، الدكتور على العبد حسن، الدكتور محمود عبدالمولى معوض، الدكتور حيدر عبدالحميد محمود، والدكتور عبدالقادر الهاشمى.


أما مقاعد تحت السن، دارت المنافسة عليها بين كل من: الدكتور أحمد رمضان مغربى، الدكتور عبدالعزيز طايع، الدكتور يوسف شيبه، و الدكتور محمود عباس.

 

قنا إنتخابات نقابة الأطباء مدير مستشفى قنا نقابة أطباء قنا الساحة الطبية

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