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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد مخرات السيول بمركز قوص

مخرات السيول بقنا
مخرات السيول بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مخر السيل والبحيرة الصناعية بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، للإطمئنان على جاهزيتهما واستعدادهما لاستقبال أي سيول محتملة خلال فصل الشتاء.

 

رافقه خلال جولة التفقد، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والنائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري، والدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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و قال محافظ قنا، إنه تم الإنتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول بمركز قوص بطول 2 كيلو و 200 متر، لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل، بالاضافة إلى البحيرة الصناعية بقرية حجازة والواقعة علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، ومخر سيل خزام بطول 6 كيلو و 800 متر .

 

وأضاف الداودى، بأنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد حدوث سيول، وتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

 

جدير بالذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري أنشئت عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول وهي البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3 ، وبحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار والبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول، والبحيرة الصناعية بقرية العمرة بمركز أبوتشت والبحيرة الصناعية بقرية البطحة بمركز نجع حمادى.

 

مخرات السيول بقنا

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قنا مخرات السيول قوص فصل الشتاء مجرى السيل مجلس الوزراء مياه السيول قرية حجازة اخبار محافظة قنا

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