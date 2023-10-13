ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت بانتخابات نقابة الأطباء في قنا

شهد مقر انعقاد انتخابات نقابة الأطباء بالصالة المغطاة بمدينة قنا، ارتفاع ملحوظ لعدد الناخبين من الأطباء، للمشاركة فى الانتخابات، لاختيار نقيب لأطباء قنا و6 أطباء لمقاعد فوق السن وتحت السن.

وارتفعت نسبة المشاركة من قبل الأطباء فى الإنتخابات، عقب صلاة الجمعة، وسط منافسة قوية بين المرشحين، للحصول على ثقة الناخبين المتواجدين بمحيط اللجنة الانتخابية.

تدور المنافسة على مقعد نقيب أطباء قنا ، بين ٤ مرشحين، خلفاً للنقيب السابق الدكتور أيمن خضارى، حيث يتنافس على المقعد كل من: الدكتور محمد الديب، الدكتور أشرف الهوارى، الدكتور بدوى المعاون، و الدكتور عبدالقادر الهاشمى.

فيما يتنافس على مقاعد النقابة فوس السن كل من: الدكتور حسين مبارك، الدكتور على العبد حسن، الدكتور محمود عبدالمولى معوض، الدكتور حيدر عبدالحميد محمود ، والدكتور عبدالقادر الهاشمى.



أما مقاعد تحت السن، فتدور المنافسة عليها بين كل من: الدكتور أحمد رمضان مغربى، الدكتور عبدالعزيز طايع، الدكتور يوسف شيبه، و الدكتور محمود عباس.