ندوة لإعلام قنا عن"المشاركة السياسية للشباب بناء للمستقبل"بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية

نظم مركز إعلام قنا ، ندوة بعنوان " المشاركة السياسية للشباب بناء للمستقبل" ضمن حملة"صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية.

أقيمت فعاليات الندوة، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها الدكتور أحمد حمدى شورة، عميد المعهد، وبحضور عدنان بدوى، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمجمع الإعلام، وبمشاركة المئات من طلاب وطالبات المعهد.



قال الدكتور أحمد حمدي شورى، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا ، إن المشاركة السياسية لها ثلاث مستويات، الأول يمثل نشطاء العمل السياسى والمنتمين للأحزاب والمنظمات السياسية، والمستوي الثاني، يضم المهتمين بالنشاط السياسي والمدلون بأصواتهم في العملية الانتخابية، أما المستوي الثالث وهم المشاركين اضطرارياً وأوقات الأزمات.

وأضاف شورة، بأن فئة الشباب تمثل أكثر الفئات عزوفاً عن المشاركة السياسية، رغم أنهم يمثلون أكثرية الشعب المصرى، مطالباً الشباب بتغليب مصلحة الوطن والمشاركة الإيجابية فى صنع مستقبل الوطن وبما يعود بالنفع والخير على الجميع.

وأشار العميد العالى لمعهد الخدمة الاجتماعية، إلى أن هناك أسباب لعزوف الشباب عن المشاركة السياسية، أبرزها ضعف الوعي لدي الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وضعف الإنتماء للوطن والهوية المصرية، والتأثير السلبي للعصبية والقبلية المنتشرة بالمجتمع وخاصة بصعيد مصر، فضلاً عن الأمية والجهل والفقر.

قال عدنان بدوى، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، إن الندوة استهدفت فئة الشباب من الجنسين، ضمن فعاليات حملة "صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية، وضمن توجيهات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، بتوصيل رسائل الهيئة لكافة الفئات المستهدفة.