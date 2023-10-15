عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة لإعلام قنا عن"المشاركة السياسية للشباب بناء للمستقبل"بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية

ندوة المشاركة السياسية
ندوة المشاركة السياسية

نظم مركز إعلام قنا ، ندوة بعنوان " المشاركة السياسية للشباب بناء للمستقبل" ضمن  حملة"صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية.

 

أقيمت فعاليات الندوة، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها الدكتور أحمد حمدى شورة، عميد المعهد، وبحضور عدنان بدوى، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمجمع الإعلام، وبمشاركة المئات من طلاب وطالبات المعهد.


قال الدكتور أحمد حمدي شورى، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا ، إن المشاركة السياسية لها ثلاث مستويات، الأول يمثل نشطاء العمل السياسى والمنتمين للأحزاب والمنظمات السياسية، والمستوي الثاني، يضم المهتمين بالنشاط السياسي والمدلون بأصواتهم في العملية الانتخابية، أما المستوي الثالث وهم المشاركين اضطرارياً وأوقات الأزمات.

 

بجهود تطوعية.. نائب محافظ قنا يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بقوص بعد تطويرها

الأولى من نوعها.. مستشفى قنا العام ينظم "مسابقة علمية" لأطقم التمريض

 

وأضاف شورة، بأن فئة الشباب تمثل أكثر الفئات عزوفاً عن المشاركة السياسية، رغم أنهم يمثلون أكثرية الشعب المصرى، مطالباً الشباب بتغليب مصلحة الوطن والمشاركة الإيجابية فى صنع مستقبل الوطن وبما يعود بالنفع والخير على الجميع.

 

وأشار العميد العالى لمعهد الخدمة الاجتماعية، إلى أن هناك أسباب لعزوف الشباب عن المشاركة السياسية، أبرزها ضعف الوعي لدي الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وضعف الإنتماء للوطن والهوية المصرية، والتأثير السلبي للعصبية والقبلية المنتشرة بالمجتمع وخاصة بصعيد مصر، فضلاً عن الأمية والجهل والفقر.

 

قال عدنان بدوى، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، إن الندوة استهدفت فئة الشباب من الجنسين، ضمن فعاليات حملة "صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية، وضمن توجيهات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، بتوصيل رسائل الهيئة لكافة الفئات المستهدفة.

 

 

ندوة المشاركة السياسية

IMG-20231015-WA0066
IMG-20231015-WA0066
IMG-20231015-WA0064
IMG-20231015-WA0064
IMG-20231015-WA0063
IMG-20231015-WA0063
IMG-20231015-WA0067
IMG-20231015-WA0067
IMG-20231015-WA0073
IMG-20231015-WA0073
IMG-20231015-WA0077
IMG-20231015-WA0077
IMG-20231015-WA0080
IMG-20231015-WA0080
IMG-20231015-WA0081
IMG-20231015-WA0081
قنا صوتك مستقبلك المشاركة السياسية الهيئة العامة للاستعلامات المشاركة الإيجابية المعهد العالى للخدمة الاجتماعية قطاع الإعلام الداخلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

نصائح عاجلة من هيئة الأرصاد إلى أهالي الإسكندرية

موضوعات متعلقة

بعد منافسة ساخنة.. محمد الديب نقيبًا لأطباء قنا

للاطمئنان على جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد مخرات السيول بمركز قوص

ترشيحاتنا

معلومات مجلس الوزراء يناقش سبل تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر

الطقس غدا|انخفاض في الحرارة وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة

عكس التوقعات .. أمريكا توضح سبب وجود حاملة الطائرات في شرق المتوسط.. فيديو

وزير إسرائيلي يعترف: حكومتنا فشلت في حماية مواطنيها

جيش الاحتلال: إجلاء أكثر من 600 ألف بقطاع غزة ولدينا أهداف جديدة

أبو العينين لـ المستثمرين: هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص..وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملامح مختلفة .. 10 إطلالات أثارت جدلا لحورية فرغلى

سكان قرية في بيرو يدعون رؤيتهم كائنات فضائية..وهذه أوصافها

توب وليجن.. ميريان نور الدين تثير الجدل بخصر منحوت

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ